Какая птичка летает в наших проверочных работах?
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Какая птичка летает в наших проверочных работах?
Ответ(ы):
Гость:
Лебедь(двойка, двойку называют лебедем)
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