До первой остановки автомобиль проехал 1/2 всего пути,а от первой до второй-3/7 всего пути.Какую часть пути проехал автомобиль от начала движения до второй остановки?

Математика

До первой остановки автомобиль проехал 1/2 всего пути,а от первой до второй-3/7 всего пути.Какую часть пути проехал автомобиль от начала движения до второй остановки?

Автор: Гость