До первой остановки автомобиль проехал 1/2 всего пути,а от первой до второй-3/7 всего пути.Какую часть пути проехал автомобиль от начала движения до второй остановки?
Математика
До первой остановки автомобиль проехал 1/2 всего пути,а от первой до второй-3/7 всего пути.Какую часть пути проехал автомобиль от начала движения до второй остановки?
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