Каким образом индустриальная революция изменила социальную структуру западноев??опейского общества?
История
Каким образом индустриальная революция изменила социальную структуру западноев??опейского общества?
Ответ(ы):
Гость:
Появились новые слои общества
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
'Белее чем снег, темнее чем ночь, состоит из 5 букв первая М, о нем написана в Коране. Кушать нельзя, употреблять можно. Муж пользуется 3 раз в ден...
Математика
Если на каждую ветку сядет по одному воробью то для пяти воробьев веток не Хватит.?? если сядут по два воробья то одна ветка будет лишней.сколько в...