Каким образом индустриальная революция изменила социальную структуру западноев??опейского общества?

История
Каким образом индустриальная революция изменила социальную структуру западноев??опейского общества?
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Появились новые слои общества
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