Какой угол(в градусах)описывает минутная стрелка за 8 минут?
Алгебра
Какой угол(в градусах)описывает минутная стрелка за 8 минут?
Ответ(ы):
Гость:
180:8=22.5 градуса Или 480:360=2.5
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