Если на каждую ветку сядет по одному воробью то для пяти воробьев веток не Хватит.?? если сядут по два воробья то одна ветка будет лишней.сколько воробьёв и веток? Подробное решение

Математика

Если на каждую ветку сядет по одному воробью то для пяти воробьев веток не Хватит.?? если сядут по два воробья то одна ветка будет лишней.сколько воробьёв и веток? Подробное решение

Автор: Гость