Если на каждую ветку сядет по одному воробью то для пяти воробьев веток не Хватит.?? если сядут по два воробья то одна ветка будет лишней.сколько воробьёв и веток? Подробное решение

Математика
Если на каждую ветку сядет по одному воробью то для пяти воробьев веток не Хватит.?? если сядут по два воробья то одна ветка будет лишней.сколько воробьёв и веток? Подробное решение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 воробья, 3 ветки))))))))))))))))))))))))))))))
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