Проскланять по падежам слово Четверг и во множествленном числе слово Место

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Проскланять по падежам слово Четверг и во множествленном числе слово Место
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. четверг Р.п. четверга Д.п. четвергу В.п. четверг Т.п. четвергом П.п. о четверге И.п. места Р.п. мест Д.т. местам В.п. места Т.в. местами П.п. о местах
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