1)У чому полягає різниця між якісними ,відносними та прісвійними прикметниками? наведіть приклад 2)роскажіть про твореня ступенів порівняння ПРИКМЕТНИКІВ 3)наведіть приклад коротких и повних нестягнених форм прикметників. У я...
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1)У чому полягає різниця між якісними ,відносними та прісвійними прикметниками? наведіть приклад 2)роскажіть про твореня ступенів порівняння ПРИКМЕТНИКІВ 3)наведіть приклад коротких и повних нестягнених форм прикметників. У я кому стилі мовлення здебільшого використовуєму такі ПРИКМЕТНИКИ 4)які прикметники належять до м*якої групи ,а які-до твердої? ПЛИЗ СРОЧНО!!
Ответ(ы):
Гость:
Є 2 ступені: вищий і найвищий. Вищий ступінь має 2 форми: просту і складену. Проста утв. за допомог. суфіксів -ш, -іш. Складена – додаємо слова більш, менш до звичайного прикметника. Найвищий має теж 2 форми: просту і складену. Проста утвор. додаванням префікса най до простої форми вищого ступеня. Складена утв. за допомогою слів найбільш, найменш до звичайного прикметника.
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