Как жили люди в пятилетку?

Гость: Гость:

(1951-1955 г.). За пятилетку национальный доход вырос на 71, объем промышленной продукции – на 85, продукции сельского хозяйства – на 21 процент, объем капиталовложений (инвестиций) в отечественную экономику – почти вдвое. В 1952 году вошел в строй Волго-Донской судоходный канал. В Иванове вступили в строй первые очереди заводов автокранов, расточных станков, точных приборов.