Как жили люди в пятилетку?
История
Как жили люди в пятилетку?
Ответ(ы):
Гость:
(1951-1955 г.). За пятилетку национальный доход вырос на 71, объем промышленной продукции – на 85, продукции сельского хозяйства – на 21 процент, объем капиталовложений (инвестиций) в отечественную экономику – почти вдвое. В 1952 году вошел в строй Волго-Донской судоходный канал. В Иванове вступили в строй первые очереди заводов автокранов, расточных станков, точных приборов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя догоняет сережу идущего со скоростью 100м/м сейчас расстояние между ними 300м с??орость пети 160м/м через сколько минут Петя догонит сережу?
Литература
Повести о том как мужик двух генералов прокормил. 1)Почему у персонажей нет имени? 2)Откуда у генералов уверенность,что "мужик везде есть"
Русский язык
УКАЖИТЕ ПАДЕЖ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ФОРМЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. В еловом лесу с у??ра до позднего вечера хлопочут проворные белки. В лесных кладовы...
Математика
Объём прямоугольного параллелепипеда равен 180 дм3 а 2 его измерения-6дм и 15дм. Найти сумму длин всех рёбер пар-педа. Дам 30 баллов!