Повести о том как мужик двух генералов прокормил. 1)Почему у персонажей нет имени? 2)Откуда у генералов уверенность,что "мужик везде есть"
Литература
Повести о том как мужик двух генералов прокормил. 1)Почему у персонажей нет имени? 2)Откуда у генералов уверенность,что "мужик везде есть"
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