Повести о том как мужик двух генералов прокормил. 1)Почему у персонажей нет имени? 2)Откуда у генералов уверенность,что "мужик везде есть"

Литература

Повести о том как мужик двух генералов прокормил. 1)Почему у персонажей нет имени? 2)Откуда у генералов уверенность,что "мужик везде есть"

Автор: Гость