Какие слова содержат звукоподражание(то есть возникли путем подражания звучанию самого предмета)?Подчеркни эти слова.Объясни свое мнение,подобрав к словам однократные глаголы. Кукушка,стрекоза,медведь,барабан,снегирь

Литература
Какие слова содержат звукоподражание(то есть возникли путем подражания звучанию самого предмета)?Подчеркни эти слова.Объясни свое мнение,подобрав к словам однократные глаголы. Кукушка,стрекоза,медведь,барабан,снегирь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Звукоподражание содержит слово кукушка. Однократный глагол к слову кукушка - куковать.
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