Пять поросят нашли большую лужу на острове Пятаж сейчас сезон дождей! Купаясь в луже стали состязаться Кто из свиней будет других грязней! На столько мест отстал от Ара толстый Си, На сколько Ги стоит над Визом, и учти - ...

Математика
Пять поросят нашли большую лужу на острове Пятаж сейчас сезон дождей! Купаясь в луже стали состязаться Кто из свиней будет других грязней! На столько мест отстал от Ара толстый Си, На сколько Ги стоит над Визом, и учти - Ни Ги,ни Виз не пятый и не третий. Где Ди? Кто победил в турнире?
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Гость:
Вот как то так Ди, Ги, Ар, Виз, Си
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