Пять поросят нашли большую лужу на острове Пятаж сейчас сезон дождей! Купаясь в луже стали состязаться Кто из свиней будет других грязней! На столько мест отстал от Ара толстый Си, На сколько Ги стоит над Визом, и учти - ...

Математика

Пять поросят нашли большую лужу на острове Пятаж сейчас сезон дождей! Купаясь в луже стали состязаться Кто из свиней будет других грязней! На столько мест отстал от Ара толстый Си, На сколько Ги стоит над Визом, и учти - Ни Ги,ни Виз не пятый и не третий. Где Ди? Кто победил в турнире?

Автор: Гость