Объём прямоугольного параллелепипеда равен 180 дм3 а 2 его измерения-6дм и 15дм. Найти сумму длин всех рёбер пар-педа. Дам 20 баллов!

Математика

Объём прямоугольного параллелепипеда равен 180 дм3 а 2 его измерения-6дм и 15дм. Найти сумму длин всех рёбер пар-педа. Дам 20 баллов!

Автор: Гость