Объём прямоугольного параллелепипеда равен 180 дм3 а 2 его измерения-6дм и 15дм. Найти сумму длин всех рёбер пар-педа. Дам 20 баллов!
Математика
Объём прямоугольного параллелепипеда равен 180 дм3 а 2 его измерения-6дм и 15дм. Найти сумму длин всех рёбер пар-педа. Дам 20 баллов!
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