Помогите пожалуйста решить задачу по физике!!!Даю 20 баллов. Во сколько раз различ??ются сопротивление свинцовой и нихромовой проволок ,имеющих равные длины и поперечные сечение?

Физика

Помогите пожалуйста решить задачу по физике!!!Даю 20 баллов. Во сколько раз различ??ются сопротивление свинцовой и нихромовой проволок ,имеющих равные длины и поперечные сечение?

Автор: Гость