Помогите пожалуйста решить задачу по физике!!!Даю 20 баллов. Во сколько раз различ??ются сопротивление свинцовой и нихромовой проволок ,имеющих равные длины и поперечные сечение?
Физика
Помогите пожалуйста решить задачу по физике!!!Даю 20 баллов. Во сколько раз различ??ются сопротивление свинцовой и нихромовой проволок ,имеющих равные длины и поперечные сечение?
Ответ(ы):
Гость:
По таблице ро никеля-112000*10^(-8), свинца - 20800*10^(-8) берем их отношение, тк никаких квадратов в формуле нет, и удельное сопротивление прямо пропорционально сопротивлению, получаем 112000/20800=5,38
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