Сделайте пожалуйста 11. Заранее благодарна! )

Математика
Сделайте пожалуйста 11. Заранее благодарна! )
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Гость:
Может 20 30 40 50 60 70 ?!
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