Запиши слово в котором букв больше, чем звуков. Запиши слово, в котором звуков больше, чем букв.

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Запиши слово в котором букв больше, чем звуков. Запиши слово, в котором звуков больше, чем букв.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Звуков больше: яблоко, её, енот. букв больше: рассказ, плесень, ночь, любовь.
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