Составить предложение со словами фара машина капот

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Составить предложение со словами фара машина капот
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У машины есть несколько частей фары , капот колёса и внутри машины
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