За бортом самолета на высоте 9.500 м температура -29 градусов.Какова температура у по??ерхности Земли. Пожалуйста срочно нужно на завтра:)

География

За бортом самолета на высоте 9.500 м температура -29 градусов.Какова температура у по??ерхности Земли. Пожалуйста срочно нужно на завтра:)

Автор: Гость