За бортом самолета на высоте 9.500 м температура -29 градусов.Какова температура у по??ерхности Земли. Пожалуйста срочно нужно на завтра:)

География
За бортом самолета на высоте 9.500 м температура -29 градусов.Какова температура у по??ерхности Земли. Пожалуйста срочно нужно на завтра:)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9,5*6=57 грд57-29=+28 грд на поверхности земли

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