'Белее чем снег, темнее чем ночь, состоит из 5 букв первая М, о нем написана в Коране. Кушать нельзя, употреблять можно. Муж пользуется 3 раз в день, а жена 1 раз в жизни?

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'Белее чем снег, темнее чем ночь, состоит из 5 букв первая М, о нем написана в Коране. Кушать нельзя, употреблять можно. Муж пользуется 3 раз в день, а жена 1 раз в жизни?

Автор: Гость