'Белее чем снег, темнее чем ночь, состоит из 5 букв первая М, о нем написана в Коране. Кушать нельзя, употреблять можно. Муж пользуется 3 раз в день, а жена 1 раз в жизни?
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'Белее чем снег, темнее чем ночь, состоит из 5 букв первая М, о нем написана в Коране. Кушать нельзя, употреблять можно. Муж пользуется 3 раз в день, а жена 1 раз в жизни?
Ответ(ы):
Гость:
Мысль. Женщина думает только раз-чтоб удачно выйти замуж. Мужчина думает три раза в день чтобы прокормить семью.
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