Обчисліть масу калій сульфату кількістю речовини 0.5 моль

Химия
Обчисліть масу калій сульфату кількістю речовини 0.5 моль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M(K2SO4)=0.5*174=87г.
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