1. решите 4задачи и само решение напишите

Математика
1. решите 4задачи и само решение напишите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Пусть х книги,  тогда х+8 это число книг которое вмещается на полку в новом шкафу, х- в старом. составим уравнение  5(х+8)=7х 5х+40=7х -2х=-40 х=20
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