Какой вид сельскохозяйственной деятельности характерен для австралии а) выращи??ание бананов б) выращивания картофеля в) разведение овец г) лов морской рыбы
География
Какой вид сельскохозяйственной деятельности характерен для австралии а) выращи??ание бананов б) выращивания картофеля в) разведение овец г) лов морской рыбы
Ответ(ы):
Гость:
В) разведение овец, так считаю.
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