Какой вид сельскохозяйственной деятельности характерен для австралии а) выращи??ание бананов б) выращивания картофеля в) разведение овец г) лов морской рыбы

География
Какой вид сельскохозяйственной деятельности характерен для австралии а) выращи??ание бананов б) выращивания картофеля в) разведение овец г) лов морской рыбы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В) разведение овец, так считаю.
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