Какой видит и воспринимает Москву наролеон?
Литература
Какой видит и воспринимает Москву наролеон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва для Наполеона - это поле для игры в шахматы: "Шахматы расставлены; игра начнется завтра”.
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