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Какой вопрос у слова отдаленную?
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Какой вопрос у слова отдаленную?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Какую?) отдалённую.
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