Запишите предложения с различным значением слов. Очки,часы,клещи,выборы.

Гость: Гость:

Наша команда заработала 10 призовых очков. Очки моего деда отдали в ремонт. Отец подарил брату наручные часы. В два часа дня я встречусь с другом. В мае клещи обитают в траве, надо надевать высокую обувь. В гараже лежали старые ржавые клеЕщи. Мой выбор- здоровый образ жизни. В сентябре пройдут выборы в госдуму