Запишите предложения с различным значением слов. Очки,часы,клещи,выборы.
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Запишите предложения с различным значением слов. Очки,часы,клещи,выборы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша команда заработала 10 призовых очков. Очки моего деда отдали в ремонт. Отец подарил брату наручные часы. В два часа дня я встречусь с другом. В мае клещи обитают в траве, надо надевать высокую обувь. В гараже лежали старые ржавые клеЕщи. Мой выбор- здоровый образ жизни. В сентябре пройдут выборы в госдуму
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