В чём состоит биологическое значение рефлекса?
Биология
В чём состоит биологическое значение рефлекса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение. состоит в том, что они дают возможность намного лучше и точнее приспособиться к условиям существования и выжить в этих условиях например вид или запах пищи предупреждает о ней и подготавливает пищеварительную систему к принятию её, а форма или цвет других объектов, например божьей коровки на их несъедобные качества
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