В чём состоит биологическое значение рефлекса?

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Значение. состоит в том, что они дают возможность намного лучше и точнее приспособиться к условиям существования и выжить в этих условиях например вид или запах пищи предупреждает о ней и подготавливает пищеварительную систему к принятию её, а форма или цвет других объектов, например божьей коровки на их несъедобные качества