История всемирная карл великий скончался в возросте...
История
История всемирная карл великий скончался в возросте...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карл великий умер в возрасте 72 года
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