Помогите определить не определёную форму у слов:говорит ,делаю,отвечали,строим,говоришь.
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Помогите определить не определёную форму у слов:говорит ,делаю,отвечали,строим,говоришь.
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Гость:
Говорить, делать, отвечать, строить,говорить
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