(80-78)*9:6 найдите значения выражений
Математика
(80-78)*9:6 найдите значения выражений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-78=2 2*9=18 18/6=3 ......................
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