О каком городе идет речь: «Так ты чурбан, если не видел… осел, если видел… и не вос??оргался, а если по своей воле покинул… то ты верблюд»? а) о Мемфисе; в) о Спарте; б) об Афинах; г) о Риме.

История

О каком городе идет речь: «Так ты чурбан, если не видел… осел, если видел… и не вос??оргался, а если по своей воле покинул… то ты верблюд»? а) о Мемфисе; в) о Спарте; б) об Афинах; г) о Риме.

Автор: Гость