О каком городе идет речь: «Так ты чурбан, если не видел… осел, если видел… и не вос??оргался, а если по своей воле покинул… то ты верблюд»? а) о Мемфисе; в) о Спарте; б) об Афинах; г) о Риме.
История
О каком городе идет речь: «Так ты чурбан, если не видел… осел, если видел… и не вос??оргался, а если по своей воле покинул… то ты верблюд»? а) о Мемфисе; в) о Спарте; б) об Афинах; г) о Риме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идёт об Афинах.
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