Что значит колхозный скот

Литература
Что значит колхозный скот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скот,который выращивается в селе,колхозе
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