Помогите пожалуйста с домашним заданием раскрыть скопки. (По)этому билету вы може??е ездить весь день.Большую часть дня он проводил дома,(по)этому много читал. Поговорим о вещах необязательных и (по)тому приятных.Два трактора д...

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Помогите пожалуйста с домашним заданием раскрыть скопки. (По)этому билету вы може??е ездить весь день.Большую часть дня он проводил дома,(по)этому много читал. Поговорим о вещах необязательных и (по)тому приятных.Два трактора двигались (по)тому краю поля.Я живу в ста метрах (от)того моста. я не знал,что сказать,и (от)того промолчал.Андрей сделал шаг назад,а (за)тем остановился.(За)тем новым домом поверните налево.

Автор: Гость