Как ты думаешь слова могут решать проблему? И как? Как важны для тебя слова в песн??х в предложениях и словах?

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Во многих ситуациях слова могут решить проблему - они могут помирить людей, завершить спор, вместе найти решение каких-то трудностей. Но есть случаи, когда слова бесполезны - и эти случаи самые грустные, лучше не приводить из сюда. Слова в песне очень важны - ведь без слов песня не песня; как говориться, из нее не выкинешь слов. Слова могут утешить или разозлить. От оскорбительных слов рушатся отношения, а от добрыми словами мы строим стены дружб ы.