Какое было управление в древнейшем мире ? 5 класс .
История
Какое было управление в древнейшем мире ? 5 класс .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вождь - старейшина - соплеменники. это если самое первое правление. а если надо чего-то другого напиши страну
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