Пожалуйста напишите 15 слов с чередованием гласных
Русский язык
Пожалуйста напишите 15 слов с чередованием гласных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гореть,загар,вырастить
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