Какой закономерности подчиняется размещение климатических поясов??

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Главная закономерность в размещении климатических поясов - зависимость от освещенности территории - удаленность от экватора - чем дальше от экватора, тем угол падения солнечных лучей увеличивается, солнечные лучи "скользят" по поверхности, хуже ее нагревают, температура ниже и изменяется по сезонам в связи с движением Земли вокруг Солнца - изменения климатических поясов