Рыбаки ловили первые 3дня по 20центнеров в день сколько всего кг рыбы пойсэмали рыбаки за шесть дней? реши задачу двумя способами
Математика
Рыбаки ловили первые 3дня по 20центнеров в день сколько всего кг рыбы пойсэмали рыбаки за шесть дней? реши задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*20=60 2)20*6=80 3)80+60=140
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Петь весело, пойти завтра,свернуть направо,быть здесь, плыть медленно, приехать издалека, посмотреть вверх,вернуться ночью. Какие части речи образо...