Рыбаки ловили первые 3дня по 20центнеров в день сколько всего кг рыбы пойсэмали рыбаки за шесть дней? реши задачу двумя способами

Математика

Рыбаки ловили первые 3дня по 20центнеров в день сколько всего кг рыбы пойсэмали рыбаки за шесть дней? реши задачу двумя способами

Автор: Гость