Рыбаки ловили первые 3дня по 20центнеров в день сколько всего кг рыбы пойсэмали рыбаки за шесть дней? реши задачу двумя способами

Математика
Рыбаки ловили первые 3дня по 20центнеров в день сколько всего кг рыбы пойсэмали рыбаки за шесть дней? реши задачу двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*20=60 2)20*6=80 3)80+60=140
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