Петь весело, пойти завтра,свернуть направо,быть здесь, плыть медленно, приехать издалека, посмотреть вверх,вернуться ночью. Какие части речи образовали каждое словосочетание? Подчеркните орфограммы в словах-наречиях.

Русский язык
Петь весело, пойти завтра,свернуть направо,быть здесь, плыть медленно, приехать издалека, посмотреть вверх,вернуться ночью. Какие части речи образовали каждое словосочетание? Подчеркните орфограммы в словах-наречиях.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему глаголы?петь,пойти,свернуть везде глаголы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Трамвай, молния,звезда, осина какие из них многозначными
Ответить
Музыка
Было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что окружающий мир природы одухотворен?
Ответить
Математика
Велосипедист проехал расстояние между двумя пунктами за 6 ч. 30 мин. Если бы он ехал со скоростью 15 км/ч,то на этот же путь он затратил бы времени...
Ответить
География
Где происходит рождение новой земной коры,расхождение лит.плит?
Ответить
Литература
Рассказ от лица детей кукушка
Ответить