Петь весело, пойти завтра,свернуть направо,быть здесь, плыть медленно, приехать издалека, посмотреть вверх,вернуться ночью. Какие части речи образовали каждое словосочетание? Подчеркните орфограммы в словах-наречиях.

Русский язык

Петь весело, пойти завтра,свернуть направо,быть здесь, плыть медленно, приехать издалека, посмотреть вверх,вернуться ночью. Какие части речи образовали каждое словосочетание? Подчеркните орфограммы в словах-наречиях.

Автор: Гость