Петь весело, пойти завтра,свернуть направо,быть здесь, плыть медленно, приехать издалека, посмотреть вверх,вернуться ночью. Какие части речи образовали каждое словосочетание? Подчеркните орфограммы в словах-наречиях.
Русский язык
Петь весело, пойти завтра,свернуть направо,быть здесь, плыть медленно, приехать издалека, посмотреть вверх,вернуться ночью. Какие части речи образовали каждое словосочетание? Подчеркните орфограммы в словах-наречиях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему глаголы?петь,пойти,свернуть везде глаголы
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