Было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что окружающий мир природы одухотворен?

Гость: Гость:

Да,ведь еще с детства когда ездил к бабушке в деревню и ходил в лес ,он казался мне таинственным .Постоянно ,что то происходило .Все как будто жило не касаясь тебя.Реки,горы,деревья и в конце концов животные все это жило.