Было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что окружающий мир природы одухотворен?
Музыка
Было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что окружающий мир природы одухотворен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,ведь еще с детства когда ездил к бабушке в деревню и ходил в лес ,он казался мне таинственным .Постоянно ,что то происходило .Все как будто жило не касаясь тебя.Реки,горы,деревья и в конце концов животные все это жило.
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