Преведите пожалуйста текст до скобки!!!!!!

Гость: Гость:

Давным-давно люди устали от путешествия с места на место.они решили построить свои собственные дома.все вместе мужчины и женщины, чтобы иметь хорошее место, чтобы жить в комфорте и воспитывать детей в мире.день за днем,месяц они работали и, наконец, построили красивый город.однажды кто-то крикнул: "давайте построим башню!" "какая гениальная идея!" воскликнул другой мужчина.давайте поставим в центре города.давайте сделаем это настолько высоко, что это будет достичь неба! тогда мы будем ближе к Богу! всем понравилось и они начали работать.каждый день башня становилась все выше и выше.несколько раз люди думали, что она была достаточно высокой.они спустились вниз,посмотрели на него и сказали "мы можем сделать немного выше".