Преведите пожалуйста текст до скобки!!!!!!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давным-давно люди устали от путешествия с места на место.они решили построить свои собственные дома.все вместе мужчины и женщины, чтобы иметь хорошее место, чтобы жить в комфорте и воспитывать детей в мире.день за днем,месяц они работали и, наконец, построили красивый город.однажды кто-то крикнул: "давайте построим башню!" "какая гениальная идея!" воскликнул другой мужчина.давайте поставим в центре города.давайте сделаем это настолько высоко, что это будет достичь неба! тогда мы будем ближе к Богу! всем понравилось и они начали работать.каждый день башня становилась все выше и выше.несколько раз люди думали, что она была достаточно высокой.они спустились вниз,посмотрели на него и сказали "мы можем сделать немного выше".
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