За какое время скворец пролетает расстояние 1км. Скорость 20 м/с

Физика
За какое время скворец пролетает расстояние 1км. Скорость 20 м/с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1km=1000m t=1000m/20m/cek=50cek Ответ: 50сек
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