Помогите пожайлусто 257

Русский язык
Помогите пожайлусто 257
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прислуживать,уверять,предусмотреть,мёрзнуть,запомнить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В чем отличие корневого клубня от корнеплода
Ответить
Русский язык
Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного?Стро??ий учитель,часовой механизм,твердый знак,светлый день
Ответить
Обществознание
Счастье человека Эссе
Ответить
Литература
Есть ли связь между трои и началом Рима?если есть,то назовите имя(имена) героя(героев),чья судьба стала выражением данной связи?
Ответить
Математика
Тест с одним вопросом
Ответить