Сочинение по картине пластова летом. Заранее спасибо

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Перед нами – картина замечательного русского художника Аркадия Александровича Пластова - «Летом». Лето – прекрасная пора, которая дарит нам не только хорошую солнечную погоду, а и целые корзины ягод, фруктов, грибов! Что же мы видим на этой картине? На полотне художник изобразил двух грибников: женщину и девочку, отдыхающих в берёзовой роще. Изумрудная трава служит им мягким ковром. Неподалёку изображена поляна, и видно, что палящие лучи хорошо прогревают землю. Две берёзки склонились над путниками, будто хотят защитить грибников от знойного солнца. Женщина с девочкой очень устали, так как мы видим, что рядом с ними стоят две полные корзины грибов. Женщина уснула в берёзовой прохладе, сложив свои натруженные руки. В ногах девочки – полная чашка с питьём, она только что налила его из стоящего в траве глиняного большого кувшина. Она с грустью вспоминает о том, как радостно было находить рыжие и белые шапочки грибов, весело глядящие теперь из корзин! От неё ведь не смог спрятаться ни один хитрый гриб! Всех нашла! А как рада была такой помощнице мама! Засолят, и засушат – ох и вкусные будут грибы, хоть и достались с таким трудом. Вот будет что зимой им вспомнить! И теперь как приятно в тени берёз отдохнуть после такого тяжелого труда! Мысли девочки прервало чьё-то сопение. Рядом с ней верный четвероногий друг – собака. Видно, она тоже очень сильно устала, так как была верной попутчицей грибникам, сопровождая их от самого дома. Свернувшись калачиком, собака наверняка размышляет об обратном пути домой. Ведь идти придётся не налегке, а с полными корзинами щедрых летних даров!