Просклоняй существительные ДЯТЕЛ, КНИГА. Составь предложения, в которых эти слова являются подлежающими. В каком падеже стоят эти существительные?

Гость: Гость:

Им. дя́тел Р. дя́тла Д. дя́тлу В. дя́тла Тв. дя́тлом Пр. дя́тле Им. кни́га Р. кни́ги Д. кни́ге В. кни́гу Тв. кни́гой Пр. кни́ге Дятел стучал по дереву, и доставал от туда червяков(Им.п) Книга стояла на полке(Им.п)