Просклоняй существительные ДЯТЕЛ, КНИГА. Составь предложения, в которых эти слова являются подлежающими. В каком падеже стоят эти существительные?

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Просклоняй существительные ДЯТЕЛ, КНИГА. Составь предложения, в которых эти слова являются подлежающими. В каком падеже стоят эти существительные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им. дя́тел Р. дя́тла Д. дя́тлу В. дя́тла Тв. дя́тлом Пр. дя́тле Им. кни́га Р. кни́ги Д. кни́ге В. кни́гу Тв. кни́гой Пр. кни́ге Дятел стучал по дереву, и доставал от туда червяков(Им.п) Книга стояла на полке(Им.п)
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