Прочитайте существительные определите их род в какой сфере общения их можно испо??ьзовать? Балагур крикун болтун заика притвора ломака задира растеряха обжора от каких глаголов образованы эти существительные запишите словообра...

Русский язык

Прочитайте существительные определите их род в какой сфере общения их можно испо??ьзовать? Балагур крикун болтун заика притвора ломака задира растеряха обжора от каких глаголов образованы эти существительные запишите словообразовательные пары в два столбика

Автор: Гость