Прочитайте существительные определите их род в какой сфере общения их можно испо??ьзовать? Балагур крикун болтун заика притвора ломака задира растеряха обжора от каких глаголов образованы эти существительные запишите словообра...
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Прочитайте существительные определите их род в какой сфере общения их можно испо??ьзовать? Балагур крикун болтун заика притвора ломака задира растеряха обжора от каких глаголов образованы эти существительные запишите словообразовательные пары в два столбика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балагур, крикун, болтун - м.р. остальные общего рода балагурить, кричать, болтать, заикаться, притворяться, ломаться, задираться, растерять, обжираться.
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