написать слова с разными окончаниями от слова звезда
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написать слова с разными окончаниями от слова звезда
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ЗВЕЗДЫ ЗВЕЗДЕ ЗВЕЗДОЙ О ЗВЕЗДЕ ЗВЕЗДЕ
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