написать слова с разными окончаниями от слова звезда

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написать слова с разными окончаниями от слова звезда
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Гость:
ЗВЕЗДЫ  ЗВЕЗДЕ ЗВЕЗДОЙ  О ЗВЕЗДЕ  ЗВЕЗДЕ
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