Срочно! Саставьте свой отзыв о картине Иван Царевич и Серый волк. 68 баллов! помог??те плиз !!

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На этой неделе я прочитал русскую народную сказку " Иван- Царевич и серый волк". В царский сад прилетала жар-птица и срывала золотые яблоки. У царя было три сына и он отправил их поймать жар-птицу. Двое сыновей проспали и не видели её. А Иван-царевич дождался жар-птицу, ухватился за хвост, но она улетела, а у него осталось перо. Тогда царь отправил сыновей найти жар-птицу. На пути Ивана-царевича было много преград. Преодолеть их ему помог серый волк. Ему удалось найти жар-птицу, златогривого коня и Елену Прекрасную. В сказке были и волшебные предметы - живая и мертвая вода, и волшебный помощник - серый волк. Добро победило зло, а завистливые братья Ивана-царевича были наказаны. Мне очень понравилась эта сказка!