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Помогите с переводом текста на казахский язык
Қазақ тiлi
Помогите с переводом текста на казахский язык
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Автор: Гость
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Гость:
Там плохо видно а так бы помог
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