Углом какой четверти,является угол альфа, если sina+cosa=-√2
Математика
Углом какой четверти,является угол альфа, если sina+cosa=-√2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведем в квадрат sin^2x+2cosxsinx+cos^2x=2 sin2x+1=2 sin2x=1 2x=П/2 х=|П/4| Чтобы получить -√2, нужно чтобы и cos и sin были меньше нуля. Это возможно только в 3 четверти .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Геометрия
Химия
Рассчитайте относительную молекулярную массу вещества B2O3 и определите массовые ??оли его компонентов