Углом какой четверти,является угол альфа, если sina+cosa=-√2

Гость: Гость:

Возведем в квадрат sin^2x+2cosxsinx+cos^2x=2 sin2x+1=2 sin2x=1 2x=П/2 х=|П/4| Чтобы получить -√2, нужно чтобы и cos и sin были меньше нуля. Это возможно только в 3 четверти .