Углом какой четверти,является угол альфа, если sina+cosa=-√2

Математика
Углом какой четверти,является угол альфа, если sina+cosa=-√2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведем в квадрат sin^2x+2cosxsinx+cos^2x=2 sin2x+1=2 sin2x=1 2x=П/2 х=|П/4| Чтобы получить -√2, нужно чтобы и cos и sin были меньше нуля. Это возможно только в 3 четверти .
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