Сочинение на тему : Проблема любви в романе А.С Пушкина "Капитанская Дочка"

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Повесть «Капитанская дочка» написана в 1836 году. Автор ее был великий русский писатель 19 века Александр Сергеевич Пушкин. Действие, описанное в повести происходит в 1772-1775 годах, во время восстания Пугачёва. А что могло поспособствовать одержанию победы над Пугачёвым. Может, вы скажете это русская сила или русский дух. Но и любовь в повести также сыграла немаловажную роль.В качестве олицетворения любви в повести выступают Пётр Гринёв и Маша Миронова. Пётр Гринёв воспитывался в богатой дворянской семье. Отец его, Андрей Петрович, был человеком чести. Он никогда не предавал свою присягу и всегда был склонен к пословице: "береги платье снову а честь смолоду". Отец пытался вселить в своего сынишку все свои качества честного дворянина и у него это вышло. Маша Миронова росла в белогородской крепости со своими родителями Иваном Кузьмичом и Василисой Егоровной. Маша проста и безыскусна, как может быть девушка, выросшая вдали от шумного света, но вместе с теми она очень мила, а впоследствии оказывается, что она наделена лучшими душевными качествами.Пётр и Маша, познакомились обычным образом. Приехавший в белогородскую крепость молодой и красивый Пётр Гринёв побывал у коменданта, там он и познакомился с Машей. Можно подумать, что любовь возникла с первого взгляда. На самом деле так и было. Именно любовь, вспыхнувшая между молодыми людьми, впоследствии дает им возможность не только остаться живыми и невредимыми, но и обрести свое счастье.