Диагонали ромба КМНР пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КОМ, если угол МНР равен 60°

Геометрия
Диагонали ромба КМНР пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КОМ, если угол МНР равен 60°
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол КОМ равно 90 градусов , угол ОМК равен 30 градусов Угол ОКМ равен 60 градусов
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